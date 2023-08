2. Bundesliga heute: SC Paderborn 07 gegen VfL Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend geht es in der 2. Liga rund, wenn der SC Paderborn 07 auf den VfL Osnabrück trifft. Beide Mannschaften wollen an diesem 04.08.23 um 18:30 Uhr im Benteler Arena unbedingt gewinnen und den Auftakt in die neue Saison erfolgreich gestalten. Der SC Paderborn hat dabei einen leichten Vorteil, da sie seit 10 Pflichtspielen gegen den VfL Osnabrück unbesiegt sind. Allerdings wird das kein Selbstläufer, da auch der VfL Osnabrück seine Stärken hat und nichts unversucht lassen wird, um zu punkten.

Ein weiterer Aspekt, der für eine spannende Partie spricht, ist die hohe Anzahl an Karten, die bei Spielen zwischen diesen beiden Mannschaften oft verteilt werden. In neun der letzten zehn Begegnungen gab es vier oder mehr Karten pro Spiel. Es bleibt abzuwarten, ob die Mannschaften in dieser Saison fairer spielen werden oder ob es wieder zu hitzigen Momenten kommen wird.

Die Paderborner haben zudem einen neuen Spieler im Kader, der mit einer roten Karte in seinem ersten Spiel für den SCP bereits für Aufsehen gesorgt hat. Es bleibt zu hoffen, dass Visar Musliu in diesem Spiel seine Nervosität ablegen kann und nicht erneut vom Platz gestellt wird. Die Osnabrücker hingegen blicken auf fünf gewonnene Auswärtsspiele in Folge zurück und möchten diese Serie weiter ausbauen. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden und einiges auf dem Spiel steht.

Wird SC Paderborn 07 gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

