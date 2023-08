2. Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth gegen FC St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 13 Uhr kommt es zum mittlerweile 37. Aufeinandertreffen zwischen SpVgg Greuther Fürth und dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Die Kleeblätter konnten zuletzt drei Mal in Folge Siege einfahren. Der FC St. Pauli hingegen wartet seit Dezember 2016 auf einen Auswärtssieg in Fürth und konnte keines seiner letzten fünf Gastspiele im Sportpark Ronhof gewinnen.

Fürths Branimir Hrgota ist momentan einer der Top-Torjäger der Zweitliga-Saison und führt nach dem zweiten Spieltag die Torjägerliste mit drei erzielten Toren an. Der schwedische Stürmer hat dabei einen Expected-Goals-Wert von 1.4, was bedeutet, dass er seine Chancen äußerst effektiv nutzt. Der FC St. Pauli hingegen startete mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison und ist momentan das punktbeste Team im Kalenderjahr 2023.

In den vergangenen sieben Spielen zwischen Fürth und St. Pauli fielen insgesamt 26 Tore, was zeigt, dass beide Teams offensiv ausgerichtet sind. Es bleibt abzuwarten, ob Fürth den Heimvorteil ausspielen und St. Pauli die erste Niederlage der Saison zufügen kann oder ob die Kiezkicker ihre Auswärtsbilanz verbessern und ihre Serie von zuletzt vier Auswärtssiegen fortsetzen können.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1-Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

