2. Bundesliga heute: SV 07 Elversberg gegen FC Hansa Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Samstag kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen der SV 07 Elversberg und dem FC Hansa Rostock. Beide Mannschaften trafen bislang zweimal aufeinander und Rostock konnte beide Spiele für sich entscheiden. Doch Elversberg hat in den letzten 7 Spielen in jedem Spiel mindestens einen Treffer erzielt und wird somit für Rostock kein leichter Gegner sein. Zudem erzielte Marcel Correia beim letzten Spiel das erste Zweitligator überhaupt für Elversberg und ist somit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Die Fans können sich auf ein torreiches Spiel freuen, denn in den letzten 10 erfolgreichen Heimspielen von Elversberg sind jeweils mindestens 3 Tore gefallen. Doch auch Rostock kann offensiv überzeugen und ist seit sieben Zweitliga-Spielen ungeschlagen. Die Mannschaft holte seit dem 29. Spieltag in der letzten Saison die meisten Punkte und ist somit in Topform. Zudem gewann Rostock das Auftaktspiel 2-0 gegen Nürnberg und konnte somit eine lange Durststrecke beenden.

Die SV Elversberg hingegen erhielt in den vergangenen 12 Spielen immer mindestens einen Gegentreffer. Somit stellt sich die Frage, ob die Abwehr stabil genug ist, um gegen die offensive Stärke von Rostock zu bestehen. Doch Elversberg startete das erste Spiel der Saison gegen Hannover 96 erfolgsversprechend und kam 23-mal zum Abschluss. Die Mannschaft hat somit das Potenzial, das Rostock auch mit einer starken Offensive zu kämpfen haben wird. Es wird ein spannendes Match, bei dem beide Mannschaften um den Sieg kämpfen werden.

Wird SV 07 Elversberg gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

