2. Bundesliga heute: SV 07 Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 13:00 Uhr empfängt die SV 07 Elversberg in der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf. Die beiden Mannschaften treffen erstmals im deutschen Profifußball aufeinander, haben jedoch bereits in der Regionalliga West-Südwest gegeneinander gespielt. In den letzten zehn erfolgreichen Heimspielen von SV Elversberg fielen jeweils mindestens drei Tore. Die Fortuna hat in den letzten drei Zweitliga-Duellen gegen Aufsteiger allesamt gewonnen und verlor nur eine der letzten neun Partien in der 2. Liga gegen Aufsteiger.

Die SV Elversberg hat aus ihren ersten drei Zweitliga-Spielen insgesamt nur einen Punkt geholt und ist damit das Team mit dem schwächsten Start in seine allererste Saison in der eingleisigen 2. Liga seit der TSG Hoffenheim in der Saison 2007/08. Die Mannschaft hat in den letzten vier 2. Bundesliga Spielen zumindest einen Elfmeter erhalten und in den vergangenen 15 Spielen zumindest einen Gegentreffer kassiert. In den vergangenen neun Heimspielen hat die SV Elversberg ebenfalls mindestens einen Gegentreffer erhalten und gewann saisonübergreifend nur zwei der letzten neun Pflichtspiele vor eigenem Publikum.

Fortuna Düsseldorf hat zwar saisonübergreifend nur eine der letzten fünf Auswärtspartien in der 2. Liga gewonnen, bewahrte aber in den letzten drei Zweitliga-Auswärtsspielen immer eine Weiße Weste. Die SV Elversberg hingegen blieb saisonübergreifend in keiner der vergangen neun Heim-Pflichtspiele ohne Gegentreffer und kassierte in dieser Zweitliga-Spielzeit nach drei Spielen bereits sieben Gegentreffer – kein Team kassierte mehr Gegentore. Die SV Elversberg hat an den ersten drei Spieltagen dieser Zweitligasaison bereits acht Punkte nach Führung verspielt, was in der Drei-Punkte-Ära nur einmal zuvor nach den ersten drei Spieltagen in der 2. Liga vorkam.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem die SV Elversberg versuchen wird, ihre schwache Form zu durchbrechen und endlich den ersten Sieg in der 2. Bundesliga zu holen. Fortuna Düsseldorf hingegen wird alles daran setzen, ihre Siegesserie gegen Aufsteiger fortzusetzen und den nächsten Dreier einzufahren.

Wird SV 07 Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

