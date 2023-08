2. Bundesliga heute: VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr stehen sich der VfL Osnabrück und der 1. FC Nürnberg im Zweitligaduell gegenüber. In den vergangenen Begegnungen konnte Nürnberg sich mit sieben Siegen in zehn Spielen als Favorit herauskristallisieren. Der VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger kennt die Spielweise seines ehemaligen Arbeitgebers jedoch genau. Nürnberg konnte vergangene Saison nur eines seiner Spiele gegen Aufsteiger gewinnen, auswärts gegen Braunschweig. Ob ihnen heute beim Auswärtsspiel gegen den Heimvorteil des VfL standhalten können?

Die Vorzeichen stehen für den VfL Osnabrück derzeit nicht gut: das Team kassierte in 14 der letzten 15 Heimspiele eine Niederlage, was Negativrekord in der Zweitliga-Epoche bedeutet. Doch Florian Kleinhansl konnte bereits in beiden Spielen der laufenden Saison an einem Tor direkt beteiligt sein. Er ist damit erst der zweite Spieler, dem dies in seinen ersten beiden Zweitligapartien seit Beginn der Datenerfassung gelang. Wird der talentierte Mittelfeldspieler den VfL in diesem Spiel antreiben können?

Die Nürnberger, die erstmals seit dem 2:2 gegen Union Berlin im April 2016 einen Rückstand von zwei Toren aufgeholt haben und so noch einen Punkt gegen Hannover holten, werden alles daran setzen, ihre Schwächen bei Aufsteigern zu beseitigen und sich gegen den VfL Osnabrück durchzusetzen. Das Team kassierte bereits drei Gegentore nach Standard-Situationen in dieser Saison und verschuldete zwei Elfmeter gegen Hannover. Der jüngste Torschütze der Vereinsoberen beiden Ligen ist Can Uzun, der mit gerade einmal 17 Jahren in Hannover das Netz zum beben brachte und somit seine Mannschaft zum Ausgleich führte. Wer wird am Ende des Tages als Sieger aus dem Spiel hervorgehen? Die Antwort darauf wird das Match zeigen.

Wird VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----