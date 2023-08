2. Bundesliga: Nächster Star-Abgang bei der Hertha!

Serdar war im Sommer 2021 von Schalke 04 in die Hauptstadt gewechselt, konnte den Absturz von Hertha, der im Abstieg in die Zweitklassigkeit mündete, aber nicht verhindern. Der Stammspieler erzielte in den zwei Jahren acht Tore für die Berliner, die einen Fehlstart in die neue Saison erwischten. Ohne Punkte liegt der Absteiger nach drei Spielen am Tabellenende.