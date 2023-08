2. Bundesliga: Schalke überrascht mit Trikot-Aktion

Wie der Verein am Donnerstag ankündigte, dürfen Vereinsmitglieder zwischen 18 und 25 Jahren ein Sondertrikot designen, womit die Knappen in einem bisher unbekannten Rückrundenspiel auflaufen werden. Es solle ein identitätsstiftendes Stück entstehen, so die Schalker auf ihrer Webseite.