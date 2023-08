2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hannover 96, 2:2 (0:2)

Ein Doppelpack brachte 96 in eine komfortable Position: Cedric Teuchert war gleich zweimal zur Stelle (8./23.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Beim Club kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jan Gyamerah für Enrico Valentini in die Partie. Mit einem Wechsel – Daichi Hayashi kam für Christoph Daferner – startete das Heimteam in Durchgang zwei. Can Uzun schlug doppelt zu und glich damit für Nürnberg aus (66./92.). In der 73. Minute stellte Hannover personell um: Per Doppelwechsel kamen Brooklyn Ezeh und António Fóti auf den Platz und ersetzten Derrick Köhn und Teuchert. Der Gast ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der 1. FC Nürnberg noch ein Unentschieden.