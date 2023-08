2. Liga: FC Hansa Rostock – VfL Osnabrück, 2:1 (1:1)

Juan José Perea brachte den VfL Osnabrück in der 27. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Dave Gnaase sicherte den Gästen den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Gnaase das 1:1 her (48.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kai Pröger traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für FC Hansa Rostock (67.). Wenig später kamen John Verhoek und Jannes Wulff per Doppelwechsel für Lukas Kunze und Christian Conteh auf Seiten von Osnabrück ins Match (68.). Als Referee Patrick Schwengers die Partie abpfiff, reklamierte die Hansa schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.