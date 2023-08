2. Liga: Hamburger SV – Hertha BSC, 3:0 (2:0)

Bakery Jatta traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den HSV (38.). László Bénes verwandelte in der 49. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 aus. Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Kabine. In der 77. Minute stellte Hamburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali auf den Platz und ersetzten Ludovit Reis und Jean-Luc Dompé. In der 82. Minute legte Glatzel mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten des Hamburger SV nach. Am Schluss schlug der HSV Hertha BSC vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.