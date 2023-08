2. Liga: Hertha BSC – SpVgg Greuther Fürth, 5:0 (2:0)

Haris Tabakovic traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Hertha BSC (23.). In der 31. Minute legte Marten Winkler mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten der Gastgeber nach. Wenig später kamen Oussema Haddadi und Lukas Petkov per Doppelwechsel für Maximilian Dietz und Dennis Srbeny auf Seiten der SpVgg ins Match (34.). Mit der Führung für die Hertha ging es in die Halbzeitpause. Dárdai versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 3:0 für Hertha BSC (46.). Zum Seitenwechsel ersetzte Jomaine Consbruch von Fürth seinen Teamkameraden Simon Asta. Gleich drei Wechsel nahm Hertha BSC in der 64. Minute vor. Jeremy Dudziak, Winkler und Dárdai verließen das Feld für Gustav Christensen, Pascal Klemens und Smail Prevljak. Prevljak beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 4:0 zugunsten der Hertha über die Linie (66.). Das 5:0 von Hertha BSC stellte Tabakovic per Rechtsschuss sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Letztlich kam die Hertha gegen Fürth zu einem verdienten 5:0-Sieg.