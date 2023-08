2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg, 2:4 (1:2)

Luca Schuler brachte die Störche in der zweiten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Jean Hugonet versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Magdeburg (21.). Durch einen Rechtsschuss von Steven Skrzybski kam Kiel noch einmal ran (32.). Zur Pause behielt der 1. FC Magdeburg die Nase knapp vorn. In der Halbzeit nahm Holstein Kiel gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Lewis Holtby und Hólmbert Friðjónsson für Marko Ivezić und Benedikt Pichler auf dem Platz. Philipp Sander war zur Stelle und markierte das 2:2 der Heimmannschaft (50.). Luc Castaignos traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Magdeburg (68.). In der 76. Minute stellten die Störche personell um: Per Doppelwechsel kamen Ba-Muaka Simakala und Nicolai Remberg auf den Platz und ersetzten Sander und Patrick Erras. Ahmet Arslan beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 4:2 zugunsten des 1. FC Magdeburg über die Linie (91.). Schließlich strich Magdeburg die Optimalausbeute gegen Kiel ein.