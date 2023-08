2. Liga: Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (0:0)

SpVgg Greuther Fürth steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Holstein Kiel mit 1:2.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Branimir Hrgota traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die SpVgg (63.). Die Störche drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Lewis Holtby und Ba-Muaka Simakala sorgen, die per Doppelwechsel für Marko Ivezić und Steven Skrzybski auf das Spielfeld kamen (67.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Jonas Sterner bereits wenig später besorgte (68.). Der verwandelte Strafstoß von Shuto Machino brachte Kiel vor 11.790 Zuschauern nach 71 Minuten mit 2:1 in Führung. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Tobias Reichel siegte der Gastgeber gegen Fürth.