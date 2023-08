2. Liga: Karlsruher SC – Hamburger SV, 2:2 (1:0)

Fabian Schleusener traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den KSC (14.). Zur Pause reklamierte das Heimteam eine knappe Führung für sich. Gleich drei Wechsel nahm der HSV in der 55. Minute vor. Guilherme Ramos, Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali verließen das Feld für Stephan Ambrosius, Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta. In der 61. Minute verwandelte László Bénes vor 33.000 Zuschauern einen Freistoß zum 1:1 für den Gast. Durch einen Rechtsschuss von Robert Glatzel gelang Hamburg das Führungstor. Karlsruhe drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Dženis Burnić und Budu Zivzivadze sorgen, die per Doppelwechsel für Paul Nebel und Tim Rossmann auf das Spielfeld kamen (78.). Zivzivadze stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:2 für den Karlsruher SC her (95.). Der Hamburger SV wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem KSC die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.