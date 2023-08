2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Kaiserslautern, 1:2 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SCP und Lautern ohne Torerfolg in die Kabinen. Anstelle von Kenny Redondo war nach Wiederbeginn Richmond Tachie für den 1. FC Kaiserslautern im Spiel. Bei Paderborn kam zu Beginn der zweiten Hälfte Sirlord Conteh für Filip Bilbija in die Partie. FCK ging per Linksschuss von Marlon Ritter in Führung (58.). Ragnar Ache besorgte vor 13.475 Zuschauern das 2:0 für die Gäste. Gleich drei Wechsel nahm der SC Paderborn 07 in der 70. Minute vor. Robert Leipertz, Kai Klefisch und Laurin Curda verließen das Feld für Adriano Grimaldi, David Kinsombi und Raphael Obermair. Mit einem Rechtsschuss von Florent Muslija kam das Heimteam noch einmal ran (73.). Am Ende hieß es für Lautern: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim SCP.