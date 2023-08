2. Liga: SC Paderborn 07 – VfL Osnabrück, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. 14.789 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Paderborn schlägt – bejubelten in der 56. Minute den Treffer von Jannis Heuer zum 1:0. Osnabrück drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Dave Gnaase und Charalambos Makridis sorgen, die per Doppelwechsel für Robert Tesche und Kwasi Wriedt auf das Spielfeld kamen (66.). Für den späten Ausgleich war Florian Kleinhansl verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende trennten sich der SC Paderborn 07 und der VfL Osnabrück schiedlich-friedlich.