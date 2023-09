2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth will im Spiel gegen Hannover 96 nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Bei Hertha BSC gab es für die SpVgg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:5-Niederlage. Zuletzt musste sich 96 geschlagen geben, als man gegen den Hamburger SV die erste Saisonniederlage kassierte.