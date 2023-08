2. Liga: SV 07 Elversberg – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:00 Uhr)

Am Samstag empfängt SV 07 Elversberg die Hansa zum Saisonauftakt. Anstoß ist um 13:00 Uhr.

Mit nur 41 Punkten landete Rostock in der vergangenen Saison auf Platz 13. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Das Gros der Spiele ging verloren. Lediglich zwölfmal standen die Gäste als Sieger da.