2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04 (Samstag, 13:00 Uhr)

Schalke trifft am Samstag (13:00 Uhr) auf Wiesbaden. Beim 1. FC Nürnberg gab es für die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Zuletzt musste sich der FC Schalke 04 geschlagen geben, als man gegen Holstein Kiel die zweite Saisonniederlage kassierte.