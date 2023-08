2. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg, 2:3 (0:1)

Jamie Lawrence musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Jannes Horn weiter. Can Uzun traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den Club (35.). Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Bei Nürnberg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Benjamin Goller für Uzun in die Partie. In der Halbzeitpause veränderte Osnabrück die Aufstellung in großem Maße, sodass Christian Conteh, Dave Gnaase und Lars Kehl für Noel Niemann, Robert Tesche und Lukas Kunze weiterspielten. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Lukas Schleimer vor den 12.000 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für den 1. FC Nürnberg erzielte. In der 80. Minute stellte der Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Johannes Geis und Enrico Valentini auf den Platz und ersetzten Kanji Okunuki und Jan Gyamerah. Mit dem rechten Fuß baute Goller den Vorsprung von Nürnberg in der 84. Minute aus. Eine starke Leistung zeigte Conteh, der sich mit einem Doppelpack für den VfL Osnabrück beim Trainer empfahl (86./88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der 1. FC Nürnberg die Heimmannschaft 3:2.