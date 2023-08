Hamburg verschärft die Hertha-Krise - Berlin weiter torlos

Der Hamburger SV hat Hertha BSC die nächste Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga zugefügt und damit für eine echte Krise beim Absteiger gesorgt. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend völlig verdient mit 3:0 (2:0), für die Hertha war es am dritten Spieltag die dritte Niederlage - während der HSV zunächst die Tabellenführung übernimmt, steht der vermeintliche Aufstiegskandidat ohne Punkt und ohne Tor weiter ganz unten.