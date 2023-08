Kapitän Schonlau verlängert beim HSV bis 2026

"Er hat sich von Tag eins an unseren gesetzten Ambitionen, Werten und Zielen verschrieben und lebt diese als Kapitän auf vorbildliche Art und Weise vor", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über Schonlau, der 2021 vom SC Paderborn an die Elbe gewechselt war und dessen ursprünglicher Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre: "Er ist ein Vollprofi, der jeden Tag sowohl individuell als auch mannschaftlich besser werden will und damit maßgeblichen Anteil an dem Wirken unserer Mannschaft hat."