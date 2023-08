Kiel muss auf Johansson verzichten

Zweitligist Holstein Kiel muss in den nächsten Spielen auf Innenverteidiger Carl Johansson verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, zog sich der 29-Jährige einen leichten Meniskusschaden zu, der bereits am Montag operativ behandelt wurde. Eine genaue Ausfallzeit nannte Kiel nicht.

Der Schwede kam in der Sommerpause aus Göteborg an die Förde und stand beim Saisonauftakt in Braunschweig (1:0) direkt in der Startelf, den zweiten Spieltag verpasste er wegen Kniebeschwerden bereits.