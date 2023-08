Perea schießt Rostock an die Tabellenspitze

Juan Jose Perea hat Hansa Rostock mit einem späten Doppelpack überraschend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Der Kolumbianer erzielte seine Treffer beim 2:1 (0:1) bei Aufsteiger SV Elversberg am Ende einer turbulenten Schlussphase (90.+10, 90.+13) und bescherte den Rostockern den nicht mehr für möglich gehaltenen zweiten Saisonsieg. Elversberg kassierte trotz des Tores von Carlo Sickinger (56.) die erste Niederlage in Liga zwei.