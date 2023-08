Hansa Rostock leiht vom VfB Stuttgart Stürmer Perea aus

Das teilte der Klub am Freitag mit. Perea brachte es für die Schwaben in der abgelaufenen Saison auf 16 Bundesliga-Einsätze.

"In Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt. Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben. Wir sehen in ihm ein passendes Puzzle-Stück im Offensivbereich", sagte Sportdirektor Kristian Walter.