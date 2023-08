Spektakel auf dem Betzenberg: Lautern feiert ersten Sieg

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren und damit den letzten Tabellenplatz verlassen. In einem turbulenten Duell mit Aufsteiger SV Elversberg gewann der viermalige deutsche Meister am 3. Spieltag 3:2 (1:0) und verschaffte sich nach zuvor zwei Pleiten Luft. Die Elversberger müssen weiter auf den ersten Sieg warten.