Trotz Kruse-Assist: Paderborn weiter ohne Sieg

Trotz der ersten Torvorlage von Max Kruse wartet der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg. Eine Woche nach dem 0:5-Debakel in Fürth mussten sich die Ostwestfalen gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

„Ein Punkt - das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Kruse bei Sky: „Wir hatten uns vorgenommen, heute neu in die Saison zu starten. Wir haben es auch gut gemacht, in der ersten Halbzeit waren wie vielleicht etwas zu langsam. Am Ende war es ein Standard zu viel.“