2. Bundesliga: Goretzka-Berater neuer Schalke-Boss?

Der Aufstieg ist in Gefahr! Statt nach oben zu schauen, muss der selbsternannte Aufstiegsfavorit Schalke 04 ( aktuell Tabellenplatz 16 ) nach unten gucken. Und inmitten der sportlichen Misere kommt erschwerend hinzu, dass der Pott-Klub weiterhin führungslos ist.

Denn nach dem Rauswurf von Dr. Bernd Schröder vor zwei Monaten steht S04 ohne Vereinschef da. Im Hintergrund führt der Aufsichtsrat um Boss Axel Hefer viele Gespräche. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen. Ein Name hält sich bei der Chef-Suche im blau-weißen Umfeld hartnäckig: Raphael Brinkert!

Was für den Marketing-Experten spricht: Der gebürtige Halterner ist Schalke-Fan und innerhalb der Bundesliga-Szene und auf Unternehmensseite bestens vernetzt. Auch berät er beispielsweise Bayern-Star Leon Goretzka in medialen Fragen und ist ein dicker Kumpel von Weltmeister Benedikt Höwedes.

Bislang noch keine Kontaktaufnahme

Nach SPORT1 -Informationen hat es bislang keine Kontaktanfrage seitens Schalke gegeben. „Teilzeit ist für uns ausgeschlossen, das kann man auch gar nicht stemmen“, sagte Hefer kürzlich in der SportBild mit Blick auf die Aufgabenfülle als Schalke-Boss. Heißt: Brinkert müsste wohl von einigen seiner Jobs kürzertreten.

Hefners nächste Patrone muss sitzen

Dem Vernehmen nach soll sich Hefer in guten Gesprächen mit einigen Kandidaten befinden. Nach Schröder, der für viele Außenstehende eher unbekannt und bisweilen farblos erschien, kann sich Hefer keinen zweiten Fehlgriff erlauben.

In einem Mitgliederbrief skizzierte die Schalker Findungskommission das Job-Profil so: „Wir suchen eine/n Top-Manager/in, eine starke Führungskraft, die vorne weg marschiert und Mitarbeitenden wie Fans und Mitglieder mitnimmt auf den Weg, die Chancen und Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. Sie/Er soll strategisch agieren und umsetzungsstark auftreten. Schalke muss mutig sein und Projekte realisieren, um im harten Wettbewerb langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Natürlich gibt es noch einige weitere Kriterien, an denen wir uns orientieren“, heißt es.