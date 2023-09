2. Bundesliga heute: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg. Die Roten Teufel konnten zuletzt zwei Siege in Folge einfahren und wollen nun auch gegen den Club aus Nürnberg punkten. Allerdings haben sie eine schwache Bilanz gegen diesen Gegner vorzuweisen, denn sie konnten nur eins der letzten acht Zweitligaspiele gegen Nürnberg gewinnen. Zudem gab es in den letzten drei Duellen jeweils eine Punkteteilung. Kaiserslauterns Torhüter Andreas Luthe ist nach abgelaufener Rot-Sperre wieder spielberechtigt, jedoch wehrte er in dieser Saison nur 50% der Schüsse auf sein Tor ab.

Die Mannschaft von Nürnberg hat in dieser Saison bereits vier Punkte nach Rückständen geholt und will auch gegen Kaiserslautern punkten. Sie haben einen guten Saisonstart hingelegt und konnten zuletzt zwei Siege in Folge einfahren. Allerdings haben sie in der vergangenen Spielzeit nur sechs Zähler nach Rückständen geholt. Der Club traf in dieser Saison bereits viermal nach einer Standardsituation und ist damit Ligahöchstwert zusammen mit Hannover 96.

In den letzten sechs Spielen von Kaiserslautern sind mindestens drei Tore gefallen und auch in den letzten vier Heimspielen fielen mindestens drei Tore. Nürnberg erzielte sechs seiner sieben Saisontore in der 2. Liga nach der 60. Minute, was kein anderes Team in der Liga schaffte. Es wird also ein spannendes Spiel erwartet, bei dem beide Mannschaften auf Tore aus sind. Kaiserslauterns Ragnar Ache ist in Topform und erzielte zuletzt in zwei Zweitligaspielen in Folge ein Tor. Er ist der erste Spieler seit zehn Jahren, der in seinen ersten vier Zweitliga-Spielen für die Roten Teufel drei Tore erzielte.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

