2. Bundesliga heute: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Hansa Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga aufeinander. Die beiden Mannschaften haben eine lange gemeinsame Geschichte, denn seit der Wiedervereinigung trafen sie bereits 37-mal aufeinander.

Für Hansa Rostock ist das Spiel gegen den FCK immer eine besondere Herausforderung, denn sie kassierten gegen keinen anderen Verein seit der Wiedervereinigung mehr Pflichtspiel-Niederlagen als gegen Kaiserslautern (16). Beim letzten Aufeinandertreffen Ende April 2023 gewann Hansa Rostock mit 1:0 auswärts beim FCK. Der Trainer von Hansa Rostock, Alois Schwartz, und der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Dirk Schuster, treffen zum achten Mal als Trainer aufeinander. Schwartz gewann dabei nur das jüngste Duell.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in den letzten fünf Pflichtspielen zu Hause gegen Hansa Rostock drei Niederlagen kassiert. In den zwölf Heimspielen zuvor hatte der FCK nur eine Niederlage kassiert. Beim letzten Aufeinandertreffen im April beendete Hansa Rostock eine Serie von sieben ungeschlagenen Zweitliga-Heimspielen des FCK. Der 1. FC Kaiserslautern blieb zuletzt erstmals im Jahr 2023 in vier Zweitliga-Spielen in Folge unbesiegt und holte zehn Punkte. Kein anderes Team holte in den letzten vier Zweitliga-Spielen so viele Punkte wie der FCK.

Der 1. FC Kaiserslautern gewann zuletzt zwei Heimspiele in Folge. Erstmals seit dem Frühjahr 2014 könnte der FCK in drei BL2-Heimspielen in Folge gewinnen und dabei jeweils (mindestens) drei Tore schießen. Wie in der Vorsaison blieb der 1. FC Kaiserslautern in den ersten sechs Zweitligaspielen nie ohne Gegentor. Kaiserslauterns Ragnar Ache traf in seinen letzten vier Zweitligaspielen in Folge und könnte den Vereinsrekord in der 2. Liga brechen. Hansa Rostock hat in dieser Zweitliga-Saison die schwächste Passquote der Liga und spielt die wenigsten Pässe aller Teams pro Spiel. Es bleibt abzuwarten, wer sich in diesem Spiel durchsetzen wird und ob der 1. FC Kaiserslautern seine Heimserie gegen Hansa Rostock fortsetzen kann.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

