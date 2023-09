2. Bundesliga heute: 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt der 1. FC Magdeburg im heimischen Stadion Hertha BSC zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Die Magdeburger haben in den letzten sechs Heimspielen immer mindestens drei Tore erzielt und wollen diese Serie gegen die Berliner fortsetzen. Trainer Christian Titz und Herthas Coach Pál Dárdai trafen bisher nur einmal als Trainer aufeinander, als Titz mit dem Hamburger SV gegen Dárdais Hertha unterlag. Magdeburgs bester Saisonstart in der 2. Liga mit acht Punkten aus vier Spielen gibt den Spielern zusätzliche Motivation.

Hertha BSC hingegen holte am 4. Spieltag gegen Greuther Fürth die ersten Punkte der Saison und das mit einem deutlichen 5:0-Sieg. Dabei erzielten alle fünf Tore Neuzugänge. Die letzten sechs Spiele von Hertha endeten mit einer ungeraden Anzahl an Toren, was auf ein spannendes Spiel gegen Magdeburg hindeutet. Die Berliner wollen auch defensiv stabil bleiben, nachdem sie gegen Fürth erstmals nach 15 Ligaspielen ohne Gegentor blieben.

Magdeburgs Schlussmann Dominik Reimann steht vor seinem 50. Einsatz in der 2. Liga und ist in dieser Saison mit 22 abgewehrten Schüssen der beste Torhüter der Liga. Barış Atik ist mit 17 Torschussvorlagen der beste Vorbereiter der Magdeburger und gemeinsam mit Düsseldorfs Shinta Appelkamp der beste Vorbereiter der Liga. Wenn Luca Schuler für Magdeburg trifft, haben sie zuletzt drei Mal gewonnen. Die Magdeburger sind saisonübergreifend seit fünf Zweitligaspielen unbesiegt und wollen gegen Hertha BSC eine neue Vereins-Bestmarke im Unterhaus aufstellen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem beide Mannschaften auf Sieg spielen werden.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----