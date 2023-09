2. Bundesliga heute: 1. FC Magdeburg gegen SC Paderborn 07 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend trifft der 1. FC Magdeburg auf den SC Paderborn 07 in der 2. Bundesliga. Die Gastgeber haben bisher eine starke Saison gespielt und sind neben dem Hamburger SV das einzige Team in dieser Saison, das noch keinen Punktverlust vor heimischem Publikum hinnehmen musste. Mit 16 Saisontreffern stellt der FCM nach sechs Spieltagen die geteilt stärkste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Allerdings kassierten sie auch bereits zwölf Gegentreffer, genauso viele wie der heutige Gegner aus Paderborn.

Der SC Paderborn 07 konnte saisonübergreifend nur eine seiner letzten zehn Auswärtspartien in der 2. Liga gewinnen und wird heute Abend alles daran setzen, diese Negativserie zu durchbrechen. In den letzten fünf Spielen der Paderborner sind mindestens drei Tore gefallen, was auf ein offensives Spiel hindeutet.

In den bisherigen Duellen zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Paderborn 07 konnte der FCM nur eines von neun Pflichtspielen gewinnen. In den vier Zweitliga-Duellen gab es bisher drei Unentschieden und eine Niederlage für Magdeburg. Die Gastgeber haben also noch eine Rechnung mit den Paderbornern offen und werden heute Abend alles daran setzen, endlich den ersten Sieg gegen den SCP in der 2. Liga einzufahren.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----