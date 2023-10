2. Bundesliga heute: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Magdeburg im Max-Morlock-Stadion. Die beiden Mannschaften trafen in der vergangenen Zweitliga-Saison erstmals aufeinander, wobei der FCM ungeschlagen blieb. Der Club hat in dieser Saison bereits viermal nach einem Rückstand gepunktet und holte so sechs Punkte - Ligahöchstwert zusammen mit Holstein Kiel. Allerdings hat der 1. FC Nürnberg in dieser Saison noch kein Tor in den ersten 30 Spielminuten erzielt und ist eines von vier Teams, die noch nicht zu null gespielt haben.

Der 1. FC Magdeburg wartet seit 35 Zweitligaspielen auf ein Kopfballtor, was die längste Serie seit Beginn der det. Datenerfassung ab Sommer 2005 darstellt. Dennoch stellt der FCM zusammen mit Hannover 96 die beste Offensive dieser Zweitligasaison mit 17 Toren. Die Magdeburger erzielten bereits fünf Jokertore, was Höchstwert in dieser Saison ist. Zuletzt gelang ihnen erstmals in der 2. Liga in drei Spielen in Folge ein Tor durch einen Einwechselspieler.

Der 1. FC Nürnberg blieb zuletzt erstmals in dieser Zweitligasaison drei Spiele in Folge sieglos, hat aber nach sieben Spielen zwei Punkte mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Der Club geriet in allen drei Heimspielen dieser Saison mit 0:1 in Rückstand, blieb aber zu Hause ungeschlagen. Saisonübergreifend ist der Club sogar seit sieben Zweitliga-Heimspielen ohne Niederlage. Es bleibt abzuwarten, ob der Club auch gegen Magdeburg eine Weiße Weste behalten kann oder ob der FCM seine Torserie fortsetzen kann.

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

