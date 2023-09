2. Bundesliga heute: Eintracht Braunschweig gegen FC St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend trifft Eintracht Braunschweig im heimischen Stadion auf den FC St. Pauli. Die Gastgeber haben in den letzten drei Spielen jeweils eine rote Karte kassiert und müssen sich gegen den FC St. Pauli behaupten, gegen den sie in der eingleisigen 2. Liga bereits zwölf Niederlagen hinnehmen mussten. Allerdings konnten sie in der Vorsaison beide Spiele gegen die Kiezkicker für sich entscheiden. Anthony Ujah ist der Spieler mit den meisten Schüssen im Team der Eintracht, aber er erzielte bisher nur ein Tor aus 3,1 Expected-Goals. Der FC St. Pauli hingegen hat in den letzten vier Spielen kein Gegentor kassiert und ist seit neun Zweitligaspielen ungeschlagen.

Eintracht Braunschweig hat in den letzten sechs Zweitligaspielen fünf Niederlagen hinnehmen müssen und ist damit das Team mit den meisten Niederlagen in diesem Zeitraum. Nur gegen Schalke konnten sie in dieser Saison einen Sieg feiern. Der FC St. Pauli hingegen ist seit neun Zweitligaspielen ungeschlagen und hat in dieser Zeit die meisten Punkte aller Teams geholt. Auch in der Fremde sind sie nur selten zu schlagen und haben in den letzten elf Zweitligaspielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen.

Beide Teams haben in dieser Saison erst zwei Tore erzielt und unterboten damit ihren Expected-Goals-Wert. Der FC St. Pauli hat allerdings nur ein Gegentor kassiert und stellt damit die beste Defensive der Liga. In den letzten drei Spielen blieben sie torlos und könnten damit zum ersten Team in der Geschichte der 2. Liga werden, das in den ersten fünf Saisonspielen viermal 0:0 spielt. Eintracht Braunschweig hingegen hat in den letzten vier Heimspielen jeweils eine rote Karte kassiert und könnte zum dritten Mal in Serie gegen den FC St. Pauli gewinnen.

Wird Eintracht Braunschweig gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----