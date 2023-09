2. Bundesliga heute: FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 13:00 Uhr treffen der FC Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Kogge hat in den letzten sechs Spielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und konnte die letzten vier Pflichtspiele gegen Braunschweig für sich entscheiden. Zudem hat Rostock zu Hause nur ein Pflichtspiel gegen Braunschweig verloren. Eintracht Braunschweig-Trainer Jens Härtel führte Hansa Rostock 2021 in die 2. Liga, bevor im November 2022 die Trennung erfolgte. Mit 49 Zweitligaspielen absolvierte er nach Frank Pagelsdorf die zweitmeisten Spiele als Trainer für Hansa.

Der FC Hansa Rostock hat in dieser Saison nur eines seiner letzten fünf 2. Bundesliga Spiele gewonnen und ist im September 2023 noch ohne Punktgewinn. Eintracht Braunschweig holte nur fünf Punkte in den ersten sieben Spielen und hat nur eines seiner letzten fünf 2. Bundesliga Spiele gewonnen. Die Niedersachsen haben mit fünf Toren die schwächste Offensive dieser Zweitliga-Saison und gaben ligaweit die wenigsten Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Hansa Rostock hat in dieser Saison die schwächste Passquote aller Teams und spielte auch die wenigsten Pässe aller Teams.

In den letzten 14 Auswärtsspielen hat Eintracht Braunschweig zumindest einen Gegentreffer erhalten und gewann seit Beginn der Vorsaison nur zwei seiner 20 Auswärtspartien in der 2. Liga. FC Hansa Rostock verlor zwei der letzten drei Zweitliga-Heimspiele, konnte aber aus den ersten vier Heimspielen dieser Zweitliga-Saison sechs Punkte holen. Eintracht Braunschweigs Anthony Ujah fällt verletzt aus und schoss drei der fünf Saisontore seines Teams, das sind 60% der Saisontore. Kein anderer Spieler kommt in dieser Saison auf so einen hohen Anteil an den Saisontoren seines Teams.

Wird FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----