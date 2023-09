2. Bundesliga heute: FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt der FC Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf im heimischen Ostseestadion. Die Hanseaten haben in den letzten Jahren gegen die Fortuna zuhause nicht immer gut ausgesehen, jedoch konnte Trainer Alois Schwartz gegen keinen anderen Verein so viele Siege in der 2. Liga feiern wie gegen Düsseldorf. Auf der anderen Seite hat Fortunas Trainer Daniel Thioune alle drei BL2-Duelle gegen Rostock gewonnen und tritt somit mit viel Selbstvertrauen an. Düsseldorf steht nach fünf Spielen bei zehn Punkten und spielt damit ihre beste Zweitliga-Saison seit sechs Jahren.

Die Rostocker haben in den letzten drei Zweitliga-Spielen zwei Niederlagen hinnehmen müssen, jedoch konnten sie davor saisonübergreifend acht Spiele in Folge ohne Niederlage bleiben. Zuhause sind die Hanseaten jedoch eine Macht und konnten fünf ihrer letzten sechs Heimspiele in der 2. Liga gewinnen. Fortuna Düsseldorf hingegen ist auswärts seit vier Zweitliga-Partien ungeschlagen und kassierte in dieser Saison erst drei Gegentore. Es wird somit ein spannendes Duell zwischen einer starken Heimmannschaft und einer stabilen Auswärtsmannschaft erwartet.

Beide Mannschaften haben jedoch auch starke Offensivspieler in ihren Reihen. Christos Tzolis erzielte jüngst in seinem ersten Zweitliga-Startelfeinsatz sein drittes BL2-Saisontor für Fortuna Düsseldorf und Shinta Appelkamp konnte bereits vier Assists in dieser Saison verbuchen. Auf der anderen Seite erzielte der FC Hansa Rostock saisonübergreifend in seinen letzten acht Zweitliga-Heimspielen immer mindestens einen Treffer. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem Spiel die Oberhand behält und sich wichtige Punkte im Aufstiegskampf sichern kann.

Wird FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

