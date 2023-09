2. Bundesliga heute: FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg in einer Liga-Partie im deutschen Profifußball. Die beiden Mannschaften haben jedoch bereits in Pokal-Wettbewerben gegeneinander gespielt. Schalke schied 1977/78 im UEFA-Cup gegen DDR-Vertreter Magdeburg durch zwei Niederlagen aus, während sie 2000/2001 im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 1:0 in Magdeburg gewannen.

Magdeburgs Barış Atik ist mit insgesamt fünf Assists der beste Vorbereiter der 2. Liga und bereitete am vergangenen Spieltag beim 6:4-Sieg gegen Hertha BSC zwei Treffer direkt vor. Der FC Schalke 04 hingegen steht mit nur vier Punkten nach fünf Spieltagen auf Rang zwölf der Zweitligatabelle und spielt damit seine geteilt schwächste Spielzeit in der 2. Liga. Die Mannschaft hat keine ihrer letzten drei Zweitliga-Partien gewonnen und muss heute Abend dringend punkten.

Der 1. FC Magdeburg hingegen spielt mit elf Punkten (3S 2U) seine mit Abstand beste Saison in der 2. Liga nach fünf Spieltagen. Die Mannschaft ist saisonübergreifend seit sechs Partien in der 2. Liga ungeschlagen und hat nur eines ihrer letzten sieben Auswärtsspiele in der 2. Liga verloren. Mit 13 Treffern nach fünf Spieltagen stellt der 1. FC Magdeburg die geteilt beste Offensive der 2. Liga und hat jedes seiner bislang 13 Saisontore aus dem Spiel heraus erzielt - ein Ligahöchstwert.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem der FC Schalke 04 dringend punkten muss, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Der 1. FC Magdeburg hingegen wird alles daran setzen, seine Serie von ungeschlagenen Spielen fortzusetzen und seine starke Offensivleistung zu zeigen. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird.

