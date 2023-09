2. Bundesliga heute: FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04. Während die Kiezkicker noch ungeschlagen sind und in dieser Saison erst drei Gegentore kassierten, läuft es bei den Königsblauen noch nicht rund. Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen und zwölf Gegentoren steht Schalke auf dem 14. Tabellenplatz. Doch die Statistik spricht für die Gäste: In den letzten sieben Pflichtspielen gegen St. Pauli gewann Schalke sechs Mal.

Ein weiteres interessantes Detail: In 83% der Spiele von Schalke fiel in dieser Saison mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Ob die Kiezkicker diese Serie durchbrechen können und ihre starke Defensive auch gegen Schalke behaupten können, bleibt abzuwarten.

Für Schalke steht Ron Schallenberg vor seinem 100. Zweitligaspiel und hat bereits fünf Tore gegen St. Pauli erzielt. Ob er auch heute Abend wieder erfolgreich sein wird und Schalke damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sichert, bleibt abzuwarten. Für den FC St. Pauli geht es hingegen darum, ihre Serie fortzusetzen und auch gegen Schalke ungeschlagen zu bleiben. Mit vier Weitschusstoren im letzten Spiel gegen Holstein Kiel haben die Kiezkicker gezeigt, dass sie auch aus der Distanz gefährlich sein können. Es bleibt also spannend, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird.

