2. Bundesliga heute: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Fortuna hat in den letzten neun Spielen gegen Hannover nur einmal gewonnen, ist aber in den letzten acht Heimspielen gegen Hannover unbesiegt geblieben. Trainer Daniel Thioune hat in sieben Zweitliga-Spielen gegen Hannover noch nie gewonnen. Fortuna Düsseldorf spielt mit 13 Punkten nach sechs Partien seine beste Saison in der 2. Liga, während Hannover 96 mit elf Punkten nach sechs Partien seine beste Saison seit sieben Jahren spielt.

Hannover 96 hat mit 16 Toren zusammen mit dem 1. FC Magdeburg die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison und stellt damit einen Rekord auf. Fortuna Düsseldorf hingegen stellt die zweitbeste Defensive mit nur vier Gegentoren. Die Fortuna ist erstmals seit dem Ende der Zweitliga-Saison 2017/18 Tabellenführer in der 2. Liga. Hannover 96 trifft zum dritten Mal in dieser Saison auf den aktuellen Tabellenführer.

Fortuna Düsseldorf hat zuletzt erstmals seit Oktober/November 2022 wieder drei Zweitliga-Spiele in Folge gewonnen und in den vergangenen drei Zweitliga-Spielen jeweils (mindestens) drei Tore geschossen. Hannover 96 hat als erstes Team in der 2. Liga fünf Elfmetertore an den ersten sechs Spieltagen einer Saison erzielt, alle fünf erzielte Cedric Teuchert. Mit sechs Toren ist er Zweiter in der Torschützenliste hinter Herthas Haris Tabakovic. Düsseldorfs Christos Tzolis hat in seinen ersten vier Zweitliga-Spielen bereits vier Tore geschossen und stellt damit einen Rekord auf.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem Fortuna Düsseldorf versuchen wird, ihre Serie gegen Hannover 96 fortzusetzen und ihre Tabellenführung zu verteidigen. Hannover 96 hingegen wird versuchen, ihre starke Offensive weiter auszubauen und ihre Serie von drei Siegen in Folge fortzusetzen.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

