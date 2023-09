2. Bundesliga heute: Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC. Die Gastgeber sind seit acht Spielen gegen den KSC ungeschlagen und wollen diese Serie fortsetzen. Trainer Daniel Thioune hat in sieben Duellen gegen den Karlsruher SC noch nie verloren und möchte auch heute wieder als Sieger vom Platz gehen. Allerdings hat Fortuna Düsseldorf in den letzten acht Heimspielen immer mindestens ein Gegentor von den Gästen aus Karlsruhe kassiert.

Die Karlsruher haben in dieser Saison auswärts eines der beiden Spiele gewonnen und wollen heute unbedingt punkten. Allerdings haben sie in den letzten drei Auswärtsspielen gegen Fortuna Düsseldorf immer verloren. Zudem haben sie seit Mitte März in der 2. Liga auswärts die meisten Gegentore kassiert und auch die meisten Niederlagen hinnehmen müssen. Es wird also eine schwere Aufgabe für den KSC, heute in Düsseldorf zu punkten.

Fortuna Düsseldorf hingegen ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gut in die Saison gestartet und hat zuletzt mit einem 5:0-Sieg gegen Elversberg aufhorchen lassen. Besonders Shinta Appelkamp und Christos Tzolis haben dabei geglänzt und wollen auch heute wieder für Torgefahr sorgen. Die Abwehr von Fortuna Düsseldorf gehört zu den besten der Liga und hat erst zwei Gegentore kassiert. Es wird also spannend zu sehen sein, ob der Karlsruher SC heute gegen diese starke Defensive ankommt und ob Fortuna Düsseldorf ihre Serie gegen den KSC fortsetzen kann.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

