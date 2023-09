2. Bundesliga heute: Hamburger SV gegen FC Hansa Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Hamburger SV den FC Hansa Rostock im heimischen Volksparkstadion. Die Hanseaten gehen als Tabellenführer in das Spiel und wollen ihre starke Form bestätigen. Die letzten acht Pflichtspiele gegen Rostock konnte der HSV sieben Mal für sich entscheiden, doch im letzten Heimspiel im Juli 2022 gab es eine überraschende 0:1-Niederlage. Die Hamburger wollen nun Revanche nehmen und ihre Heimstärke unter Beweis stellen.

Für Hansa Rostock läuft es in dieser Saison ebenfalls sehr gut. Mit neun Punkten aus vier Spielen haben sie ihren besten Saisonstart in der 2. Liga seit 17 Jahren hingelegt. Saisonübergreifend holten sie in den letzten zehn Ligaspielen 25 der möglichen 30 Punkte und verloren nur gegen Hannover Mitte August. Der HSV wird also auf einen starken Gegner treffen, der selbstbewusst und motiviert in das Spiel gehen wird.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf Kai Pröger gelegt werden, der für Rostock bereits elf Zweitligatore erzielt hat. Gegen den HSV blieb er jedoch in sieben Pflichtspielen torlos. Der Hamburger SV hingegen hat in den ersten vier Spielen bereits elf Tore erzielt, was Ligabestwert ist. Besonders Bakery Jatta ist in Topform und erzielte bereits vier Tore in fünf Pflichtspielen. Es verspricht also ein spannendes und torreiches Spiel zu werden, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Wird Hamburger SV gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----