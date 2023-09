2. Bundesliga heute: Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend um 18:30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen des Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Der HSV ist seit elf Pflichtspielen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf ungeschlagen und verlor insgesamt nur drei von 26 Heim-Pflichtspielen seit Bundesligagründung gegen die Fortuna. Die Gäste aus Düsseldorf sind jedoch seit fünf Zweitliga-Gastspielen ungeschlagen und haben in den letzten drei Auswärtsspielen beide Halbzeiten gewonnen. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden.

Der Hamburger SV hat in dieser Saison bereits 24 Großchancen erspielt, was Ligabestwert ist und doppelt so viele wie Fortuna Düsseldorf auf dem drittletzten Platz hat. Die Gäste haben jedoch erst elf gegnerische Großchancen zugelassen, weniger als jedes andere Team. Es wird also interessant zu sehen sein, wer in diesem Spiel die Oberhand behält.

Christos Tzolis von Fortuna Düsseldorf hat in seinen ersten fünf Zweitliga-Spielen fünf Tore erzielt, was zuvor noch keinem Fortuna-Spieler in den ersten fünf Zweitliga-Spielen gelungen ist. Tzolis traf zuletzt in vier Spielen in Folge und wird sicherlich auch gegen den HSV gefährlich sein. Der Hamburger SV hingegen hat mit Laszlo Benes einen Spieler in seinen Reihen, der bereits acht Torbeteiligungen in dieser Zweitliga-Saison (5 Tore, drei Assists) aufweist und in fünf seiner sechs Saisonspiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt war.

Es bleibt abzuwarten, wer in diesem Spiel die Nase vorn haben wird. Der Hamburger SV ist zu Hause stark und hat in der Vergangenheit gegen Fortuna Düsseldorf gute Ergebnisse erzielt. Doch die Gäste aus Düsseldorf sind in dieser Saison bislang stark und werden sicherlich alles daran setzen, um auch im Volksparkstadion zu punkten. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, bei dem beide Mannschaften alles geben werden.

Wird Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

