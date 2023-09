2. Bundesliga heute: Hannover 96 gegen SV Wehen Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr trifft Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Gäste aus Wiesbaden haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und sind seit vier Spielen sieglos. Hannover hingegen hat nur ein Spiel in dieser Saison verloren und stellt mit 17 Toren die beste Offensive der Liga. Cedric Teuchert, der zusammen mit Haris Tabakovic an der Spitze der Torjägerliste steht, hat in den letzten beiden Spielen vier direkte Torbeteiligungen erzielt und ist somit ein wichtiger Faktor für die Niedersachsen.