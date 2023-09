2. Bundesliga heute: Hannover 96 gegen VfL Osnabrück LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am kommenden Sonntag trifft Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf den VfL Osnabrück. Die Gastgeber haben in den letzten 13 Pflichtspielen gegen den VfL nur eine Niederlage hinnehmen müssen und sind seit September 1990 zu Hause gegen Osnabrück ungeschlagen. In dieser Saison lag Hannover am längsten in Führung und gab erst beim 2:2 in Nürnberg am 2. Spieltag Punkte ab. Der VfL Osnabrück hingegen ist das einzige Team, das in keinem der ersten fünf Saisonspiele in Führung ging und auch als einziges noch nicht gewonnen hat.

Hannover 96 hat in dieser Saison sieben seiner acht Punkte auswärts geholt, während sie in den beiden Heimspielen nur einen Punkt sammeln konnten. Der VfL Osnabrück holte 21 seiner letzten 24 Punkte in der 2. Liga auswärts und verlor nur zwei seiner letzten sieben Gastspiele. Hannover 96 ist seit sechs Zweitligaspielen gegen einen Tabellenletzten ungeschlagen, während der VfL Osnabrück erstmals seit Mai 2004 Tabellenletzter der 2. Liga ist.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison noch kein Spiel zu null gespielt. Hannover 96 erzielte bereits fünf Tore nach Standardsituationen, während der VfL Osnabrück bereits vier Gegentore nach ruhenden Bällen kassierte. Es bleibt abzuwarten, ob Hannover 96 seine Serie gegen Osnabrück fortsetzen kann oder ob der VfL Osnabrück endlich seinen ersten Sieg in dieser Saison einfahren wird. Anstoß ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Wird Hannover 96 gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird Hannover 96 gegen VfL Osnabrück im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

