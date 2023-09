2. Bundesliga heute: Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am kommenden Sonntag trifft Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf Eintracht Braunschweig. Die Hertha ist seit sieben Zweitliga-Partien gegen Braunschweig ungeschlagen und möchte diese Serie fortsetzen. Allerdings gewann die Hertha zu Hause nur eine von insgesamt fünf Zweitliga-Spielen gegen Braunschweig. Die Neuzugänge der Hertha haben bislang alle neun Saisontore erzielt, wobei Haris Tabakovic an sechs der neun Treffer direkt beteiligt war. In den letzten beiden Zweitliga-Partien erzielte er jeweils zwei Treffer und legte einen direkt auf. Die Hertha möchte ihre gute Heimserie fortsetzen und endlich den zweiten Saisonsieg einfahren.

Eintracht Braunschweig hingegen möchte endlich wieder einen Auswärtssieg feiern. Die Löwen gewannen saisonübergreifend nur eines ihrer letzten 13 Auswärtspartien in der 2. Liga und erzielten in dieser Saison auswärts erst einen Treffer. Braunschweig kassierte in dieser Saison bereits drei Niederlagen in Serie und möchte nun endlich wieder punkten. Allerdings wird es schwer werden, gegen die starke Defensive der Hertha zu bestehen.

Die Hertha hat in den letzten beiden Zweitliga-Partien insgesamt neun Tore erzielt und möchte diese Offensivleistung auch gegen Braunschweig zeigen. Allerdings muss die Hertha auch ihre Defensive stabilisieren, nachdem sie am vergangenen Spieltag sechs Gegentreffer kassierte und trotz viermaliger Führung das Spiel noch verlor. Braunschweig hingegen muss seine Offensive verbessern, um gegen die starke Defensive der Hertha zu bestehen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem beide Mannschaften auf Punktejagd gehen werden.

Wird Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

