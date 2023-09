2. Bundesliga heute: Holstein Kiel gegen Hertha BSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen Holstein Kiel und Hertha BSC erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander. Die bisherigen Duelle im deutschen Profifußball fanden jeweils im DFB-Pokal und in der 2. Liga Nord statt. Hertha konnte zwei der vier bisherigen Pflichtspiele gegen die Störche gewinnen (1U 1N). Das letzte Duell liegt 21 Jahre zurück – im September 2002 setzte sich Kiel in der 1. DFB-Pokal-Runde mit 3:0 im Elfmeterschießen durch.

Holstein Kiel spielt mit zwölf Punkten nach den ersten sechs Spielen (4S 2N) seine zweitstärkste Saison in der 2. Liga – nur in der Spielzeit 2017/18 hatten die Störche nach sechs Spielen mehr Punkte (13) und beendeten die Saison als Dritter, scheiterten da allerdings in der Relegation am VfL Wolfsburg. Hertha BSC verlor in dieser Zweitliga-Spielzeit bislang jedes seiner drei Auswärtsspiele. Kein Team kassierte auswärts mehr Gegentreffer als die Berliner (10, wie Osnabrück). Vier Auswärtsniederlagen in Folge wären eingestellter Negativrekord der Hertha in der 2. Liga (zuvor 1992 und 1985).

Herthas Haris Tabakovic ist mit sieben Treffern Zweitliga-Top-Torschütze und erzielte am vergangenen Spieltag beim 3:0-Heimerfolg gegen Braunschweig alle drei Treffer. Tabakovic ist erst der zweite Spieler in der 2. Liga, dem in seinen ersten fünf Einsätzen sieben Treffer gelangen (nach Patrick Helmes 2006/07 für den 1. FC Köln). Alle zwölf Saisontore von Hertha BSC in dieser Zweitliga-Spielzeit wurden bislang von Neuzugängen erzielt. Dabei war Haris Tabakovic an neun der zwölf Treffer direkt beteiligt. In den letzten drei Zweitliga-Partien traf der Führende der Torschützenliste mindestens doppelt.

Das Spiel verspricht also eine spannende Begegnung zu werden, in der Holstein Kiel versuchen wird, seine starke Saison fortzusetzen und Hertha BSC endlich den ersten Auswärtssieg zu holen. Die Berliner werden dabei auf ihren Top-Torschützen Haris Tabakovic setzen, während Kiel versuchen wird, die Defensive zu stabilisieren und die eigenen Aluminium-Treffer endlich in Tore umzuwandeln. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird.

Wird Holstein Kiel gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

