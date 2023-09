2. Bundesliga heute: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr treffen der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga aufeinander. Kaiserslautern hat in den letzten 15 Pflichtspielen gegen den KSC nur zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Eine davon war im letzten Duell der beiden Mannschaften in der Vorsaison, als der KSC mit 2:0 gewann. Der FCK hat jedoch seit 1992 nicht mehr zwei Spiele in Folge gegen Karlsruhe verloren. Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster spielte von 1991 bis 1997 für den KSC und hat als Trainer in acht Zweitliga-Duellen mit den Badenern nur eine Niederlage kassiert.

Der Karlsruher SC ist seit saisonübergreifend neun Heimspielen ungeschlagen und hat damit eine der längsten ungeschlagenen Heimserien in der 2. Bundesliga. Allerdings haben die Badener am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal in dieser Saison eine Partie nach einer Führung verloren. Der FCK hat in den letzten 18 Spielen nur drei Siege einfahren können, aber in den letzten drei Partien drei Siege in Folge gefeiert. Gegen den KSC könnten die Roten Teufel zum zweiten Mal unter Dirk Schuster vier Spiele in Folge gewinnen.

Beide Mannschaften haben ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Kaiserslautern erzielte in dieser Saison die meisten Tore nach einem hohen Ballgewinn, während der KSC die wenigsten gegnerischen Treffer nach einem hohen Ballgewinn zuließ. Der FCK geht in dieser Saison in die meisten Zweikämpfe, während der KSC zusammen mit Fortuna Düsseldorf den geteilten Ligatiefstwert aufweist. Kaiserslauterns Ragnar Ache ist mit vier Toren der geteilt zweitbeste Torschütze in dieser Saison und hat alle seine Treffer per Kopf erzielt. Es bleibt spannend, welche Mannschaft ihre Stärken heute ausspielen und das Spiel für sich entscheiden wird.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

