2. Bundesliga heute: Karlsruher SC gegen Holstein Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der Karlsruher SC auf Holstein Kiel. Die Gäste haben in den letzten fünf Spielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und konnten in der vergangenen Saison beide Duelle mit dem KSC für sich entscheiden. Kiels Trainer Marcel Rapp hat eine besondere Beziehung zum Karlsruher SC, da er aus dessen Jugend stammt und als Spieler sein Debüt in der 2. Liga im KSC-Dress gab. In seinen drei Duellen mit dem KSC als Trainer konnte er bereits zwei Siege verbuchen.

Der Karlsruher SC hingegen ist erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie sieglos und hat in den letzten fünf Spielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Die Mannschaft hat jedoch eine starke Heimbilanz und ist seit zehn Heimspielen in der 2. Liga unbesiegt. Marvin Wanitzek ist mit vier Toren der beste Scorer des KSC in dieser Saison und traf zuletzt in zwei Einsätzen in Folge. Insgesamt hat er in 57% der 2. Bundesliga Spiele für den KSC getroffen.

Beide Mannschaften haben ihre Stärken im Aufbau und im Abschluss. Der Karlsruher SC hatte in dieser Saison bereits 20 Sequenzen im offenen Spiel mit mindestens zehn Pässen, die in einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum endeten. Marcel Franke ist der Spieler dieser Saison, der am häufigsten im Aufbau an Spielzügen beteiligt war, die mit einem Schuss endeten. Holstein Kiel hingegen erzielte in jedem der vier Zweitliga-Auswärtsspiele beim Karlsruher SC mehr als ein Tor und hat insgesamt zehn Auswärtstore in der 2. Liga gegen den KSC erzielt. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, bei dem beide Mannschaften auf ihre Stärken setzen werden.

Wird Karlsruher SC gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----