2. Bundesliga heute: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend trifft der SC Paderborn 07 auf den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Die Gäste aus Gelsenkirchen haben in dieser Saison bereits in 86% ihrer Spiele mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Außerdem haben sie fünf ihrer sechs Pflichtspiele gegen den SCP gewonnen und sind somit klarer Favorit in diesem Spiel. Nach der Entlassung von Trainer Thomas Reis weiß man allerdings nicht genau, was vom FC Schalke zu erwarten ist.

Der SC Paderborn 07 spielt mit nur acht Punkten nach sieben Partien seine schwächste Zweitliga-Saison seit acht Jahren. In der Vorsaison waren es noch doppelt so viele Punkte und der SCP war Spitzenreiter nach sieben Spielen. In dieser Saison wurden in vier von sieben Spielen im gesamten Spiel genau drei Tore erzielt. Der FC Schalke 04 spielt mit sieben Punkten nach sieben Partien ebenfalls eine schwache Saison in der 2. Bundesliga. Nur 1988/89 waren es umgerechnet weniger Punkte, damals landete S04 nur auf Platz 12. Der FC Schalke 04 hat nur eines seiner letzten fünf 2. Bundesliga Spiele gewonnen.

Die Gäste aus Gelsenkirchen haben in dieser Saison bereits 15 Gegentore kassiert, nur der VfL Osnabrück hat mehr. Der SC Paderborn 07 hat keines seiner letzten sechs Spiele gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Es wird also ein schweres Spiel für den SCP, der in dieser Saison bisher nur Abschlüsse im Wert von 8.7 Expected-Goals erspielt hat. Der FC Schalke 04 hingegen hat in dieser Saison die wenigsten gegnerischen Flanken aller Teams zugelassen und wird versuchen, die Defensive zu stabilisieren.

Wird SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----