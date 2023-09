2. Bundesliga heute: SC Paderborn 07 gegen SV Wehen Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen des SC Paderborn 07 und des SV Wehen Wiesbaden. Beide Mannschaften treffen erstmals seit über fünf Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals siegte der SCP vor heimischer Kulisse mit 3:1. Der SC Paderborn ist seit Oktober 2015 in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger ungeschlagen und möchte diese Serie auch gegen Wehen Wiesbaden fortsetzen. Allerdings legte der SCP mit nur vier Punkten nach fünf Partien seinen schwächsten Saisonstart in der 2. Liga seit acht Jahren hin. In der Vorsaison war Paderborn nach fünf Partien noch Tabellenerster.

Wehen Wiesbaden hingegen legte mit acht Punkten nach den ersten fünf Partien seinen stärksten Start in der 2. Liga hin und traf auch erstmals im Unterhaus in jedem der ersten fünf Saisonspiele. Neben Wiesbaden gelang nur dem Hamburger SV und Holstein Kiel in jedem Saisonspiel mindestens ein Tor. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm möchte diese Serie auch gegen den SCP fortsetzen. Allerdings muss Wehen Wiesbaden aufpassen, denn Paderborn stellt mit elf Gegentoren die zweitschwächste Defensive dieser Zweitligasaison.

Der SC Paderborn hat in dieser Saison bereits fünf Punkte nach Führungen abgegeben und möchte dies gegen Wehen Wiesbaden unbedingt vermeiden. Die Gäste hingegen haben mit Max Reinthaler einen starken Joker in ihren Reihen, der bereits in seiner ersten Zweitliga-Partie seinen ersten Treffer im Unterhaus erzielen konnte. Es bleibt also abzuwarten, wer sich in diesem spannenden Duell durchsetzen wird. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Wird SC Paderborn 07 gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SC Paderborn 07 gegen SV Wehen Wiesbaden im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

